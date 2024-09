Mieszkańcy chcą dłużej działających kąpielisk. WOPR: to nie takie proste [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

1 września ratownicy zakończyli pracę na szczecińskich kąpieliskach, jednak wysokie temperatury, jakie mamy obecnie, zachęcają do wypoczynku nad wodą. Czy ratownicy dalej powinni strzec szczecińskich plaż? - zapytaliśmy o to mieszkańców.

- Ratownicy powinni być do połowy września, póki jest pogoda i dzieci korzystają z wody. - Do 15 września jest lato. - Szczecin jest ubogi w takie kąpieliska, które działają cały okrągły rok - mówią mieszkańcy.



To jednak nie jest tak proste, jak się wydaje. Do funkcjonowania kąpieliska potrzebne są regularne badania wody, zgody odpowiedzialnych instytucji i ratownicy - tłumaczy Apoloniusz Kurylczyk, prezes Zachodniopomorskiego WOPR-u.



- Jeżeli chodzi o teren kąpielisk na terenie miasta Szczecina, w sytuacji kiedy nie mamy tego zaplanowane, jest to niezwykle ciężko żeby patrząc na prognozę pogody wystartować i przedłużyć sobie funkcjonowanie kąpielisk - mówi Kurylczyk.



W województwie zachodniopomorskim ratownicy do 12 września będą pilnować bezpieczeństwa na plażach w Grzybowie, Międzyzdrojach i Dźwirzynie.