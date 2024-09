Oszuści z nową metodą wykradania danych - podszywają się pod strony ministerstwa [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Mamy nowy sposób na wykradanie naszych poufnych danych z internetu. Tym razem uważać powinni przedsiębiorcy korzystający ze strony biznes.gov.pl.

Za pośrednictwem fałszywej podstrony biznes.gov.pl oszuści próbują wyciągnąć poufne informacje.



W wiadomościach wysyłanych głównie mailami, nakłaniają do weryfikacji i aktualizacji danych przez fałszywą stronę rządową - informuje Katarzyna Rogoźnicka, doradca gospodarczy.



- Oszustom zależy na tym, żebyśmy podali numer karty, żebyśmy podali bank, z którego korzystamy, numer dowodu osobistego. Mając te dane, mogą pozyskać na kredyt. Mogą w ogóle zhakować nam nasze profile do bankowości elektronicznej i w ten sposób możemy stracić bardzo szybko pieniądze - ostrzega Rogoźnicka.



Przed oszustami przestrzega również Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Pod wpływem emocji możemy stracić duże pieniądze - zaznacza rzecznik prasowy ministerstwa Jakub Stefaniak.



- Strona biznes.gov.pl nigdy nie prosi o podanie danych karty płatniczej, loginu i hasła do konta do bankowości elektronicznej. Tutaj absolutnie nie ma możliwości, żeby oficjalnie urzędnicy zajmujący się domeną biznes.gov.pl prosili Państwa o takie dane - mówi Stefaniak.



W momencie gdy otrzymamy fałszywego maila, należy zgłosić go do NASKu - Państwowego Instytutu Badawczego, który zajmuje się m.in. cyberbezpieczeństwem.