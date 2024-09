Kolejny remont w Stargardzie się wydłuży - miasto nie wyklucza [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Rozpoczęta jesienią minionego roku przebudowa sieci ulic na stargardzkiej Starówce może potrwać dłużej niż zakładano. Nie wyklucza tego miasto.

Inwestycja z rządowym dofinansowaniem o wartości blisko 19 mln zł obejmuje przebudowę ulic Szewskiej, Włosienniczej i Kuśnierzy. Trwają również prace na ulicy Chrobrego, co szczególnie utrudnia lokalny i tranzytowy ruch przez Stargard.



Piotr Styczewski z Urzędu Miejskiego, informując o kolejnych pracach , nie chce na razie mówić o ile wydłuży się cała inwestycja.



- Póki co ciężko mówić dokładnie, o ile mogą się te prace przesunąć. Jeśli dużych niespodzianek nie będzie, być może ten termin zostanie zachowany - mówi Styczewski.



Dodatkowego remontu wymaga m.in. most nad Iną przy Bramie Wałowej.



- Stwierdziliśmy, że rzeczywiście trzeba te roboty wykonać teraz, że tak będzie najrozsądniej - dodaje Styczewski.



Natomiast mieszkańcy Starówki skarżą się na problemy z przejściem do pobliskiej szkoły.



- Dojazd do szkoły samochodem trzeba kawałek dalej zaparkować, przejść ten tor przeszkód. - Powiem szczerze, gdybym był z innego miasta, ja nie wiedziałbym jak teraz mam przejechać przez starówkę. Brak logiki w tym wszystkim - mówią mieszkańcy.



Miasto zakłada nadal, że remont wszystkich dróg na Starówce powinien zakończyć się we wrześniu przyszłego roku.