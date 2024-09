Kolejna zmiana organizacji ruchu pod stargardzkimi wiaduktami

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Naprzemiennego zamykania i otwierania wiaduktów kolejowych w Stargardzie ciąg dalszy.

Od jutra kierowcy i mieszkańcy miasta muszą być znów gotowi na zmiany - zapowiedział dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie Zbigniew Sowa.



- Mam nadzieję, że to idzie w kierunku jak najszybszego zakończenia robót na wiaduktach w Stargardzie. Od jutra Trakcja ma otworzyć wiadukt na ulicy Bogusława IV. Od godziny 15 ma być udostępniony dla pojazdów - mówi Sowa.



Zbigniew Sowa dodaje, że w czwartek czeka kierowców kolejna zmiana. Ponownie zamknięty zostanie wiadukt nad ulicą Pierwszej Brygady.



- 5. września nastąpi zamknięcie wiaduktu przy ulicy Pierwszej Brygady i według naszych informacji ten stan ma potrwać do grudnia - dodaje Sowa.



Wykonawca przebudowy wiaduktów zapewnia, że utrudnienia na tej inwestycji potrwają jeszcze tylko do końca tego roku.