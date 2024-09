Kolejne parkingi w Kołobrzegu będą płatne [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Dwa duże miejskie parkingi w Kołobrzegu zostaną objęte opłatami. To duża zmiana dla kierowców, którzy pozostawiali tu swoje samochody i udawali się do centrum miasta lub nad morze.

Parkingi przy ulicy Śliwińskiego oraz Bałtyckiej położone są przy miejskim stadionie i mogą łącznie pomieścić blisko 300 pojazdów. To, co dotychczas wyróżniało je na tle innych parkingów w Kołobrzegu to brak opłat.



Władze miasta zdecydowały jednak, że wkrótce staną przy nich parkometry, a opłaty będą tu pobierane przez całą dobę siedem dni w tygodniu. Powody takiej zmiany tłumaczy Michał Jaczyński, prezes Komunikacji Miejskiej odpowiadającej za organizację parkingów.



- Ten parking stał się przede wszystkim prywatnym parkingiem osób posiadających apartamenty w bloku mieszkalnym naprzeciwko. Też bardzo duży problem, jeżeli chodzi o kampery, które liczne miejsca również dostawały - tłumaczy Jaczyński.



Kierowcy mówią, że zostaną im zabrane ostatnie darmowe miejsca postojowe.



- Będzie ciężko, bo jest bardzo mało dostępnych miejsc niepłatnych. - Do szpitala, do przychodni się przyjeżdża. Tu jest właśnie wygodnie, bo to miejsca dużo - mówią mieszkańcy.



Opłaty będą pobierane od najbliższego poniedziałku. Wyjątkiem będzie czas rozgrywania meczów na stadionie im. Sebastiana Karpiniuka.