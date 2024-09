Słońce na niebie, to plaże nad morzem pełne turystów [ZDJĘCIA]

To był dobry sezon, a jeszcze się nie skończył. Międzyzdroje dzięki sprzyjającej pogodzie wciąż tętnią życiem.

Sprawdziliśmy, czy wypoczynek u schyłku lata jest równie przyjemny jak w lipcu i sierpniu.Zarówno na plaży, jak międzyzdrojskiej promenadzie, turystów nie brakuje.- Jest o wiele lepiej niż w czerwcu, lipcu czy sierpniu, bo jest o wiele mniej ludzi. - Bardzo warto, jest pięknie, ciepło i pogoda bardzo wyjątkowa, jak na wrzesień. - Wspaniały wypoczynek, można przyjeżdżać we wrześniu. Pogoda jest wyjątkowa, jak na tę porę toku. - Mniej ludzi, pogoda w tym roku dopisuje. Miło można spędzić czas - mówią plażowicze.Z przedłużającego się sezonu zadowolony jest także Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów.- Są oczywiście turyści, do połowy września są jeszcze ratownicy, więc można przyjechać. Korzystać z uroków kąpieliska, cieszyć się z cudownej pogody i wypoczywać. Ci, którzy cenią sobie komfort spokojnego wypoczynku, to jest idealny czas dla nich - mówi BobekSynoptycy zapowiadają, że to ostatni tak ciepły weekend września.