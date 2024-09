Spędź niedzielę na sportowo na Jasnych Błoniach

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

Zawody w skoku o tyczce dla dzieci, mężczyzn i kobiet oraz sportowy festyn, czyli wydarzenie "Lisek i przyjaciele" z Radiem Szczecin już dzisiaj na Jasnych Błoniach.

Oprócz sportowych emocji w planie też malowanie buziek, warkoczyki, strefa tenisa i strefa redaktorska Radia Szczecin - zapowiada główny organizator, tyczkarz Piotr Lisek.



- Lisek i przyjaciele to będzie fajna inicjatywa. Możemy fajnie i aktywnie spędzić niedzielę. Może nie ja będę skakał tyczce, a będziemy mogli zobaczyć najlepszych polskich lekkoatletów i polskie lekkoatletyki, które skaczą o tyczce. No i jak ktoś będzie taki odważny, to myślę, że nawet damy poskakać. Są tam różne stacje i różne atrakcje też, między innymi z tyczką. No po prostu spędźmy fajnie tą niedzielę - zachęca Lisek.



Będzie można także wygrać samochód na weekend. Początek o 10 na Jasnych Błoniach.