Do Szczecina przyjedzie Parlament Jakubowy

Bazylika Archikatedralna pw. św. Jakuba w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Pielgrzymi i pasjonaci związani z Camino de Santiago, czyli Drogami św. Jakuba w Polsce, spotkają się w Szczecinie. Od piątku przez trzy dni będzie trwał tu Parlament Jakubowy.

W Polsce jest 7,5 tys. km dróg Jakubowych. Na trasie Pomorskiej Drogi św. Jakuba znajduje się Szczecin, a jej punktem centralnym jest szczecińska katedra św. Jakuba.



Zbliżające się wydarzenie to zwrócenie uwagi, że św. Jakub ma swoje miejsce na Pomorzu Zachodnim - mówi ks. Paweł Ostrowski, prezes Fundacji Szczecińska, która współorganizuje tegoroczną edycję Parlamentu Jakubowego.



- Ta duchowość Świętego Jakuba, niepoddającego się, zmagającego się z różnymi przeciwnościami, może być dla nas takim wyzwaniem duchowym, że Szczecin nie jest taką białą plamą na mapie Polski - mówi ks. Ostrowski.



Ewa dwa razy pielgrzymowała drogami św. Jakuba do Santiago de Compostela. Przyznaje, że to zupełnie co innego niż np. pielgrzymka do Częstochowy.



- Większość trasy szliśmy sami. To jest takie doświadczenie, w którym tak naprawdę człowiek sobie sam mocno ustala i ustawia, gdzie się zatrzymuje, kiedy, na jak długo i co robi w drodze. Czy coś rozważa, czy rozmawia ze sobą, czy się modli - tłumaczy Ewa.



W tym roku, do końca lipca do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela pielgrzymowało ponad 243 tysiące osób.