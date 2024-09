"Na tym pokładzie czuć historię" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Relacja Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych żaglowców na całym świecie - Alexander von Humboldt II - zacumował dziś przy szczecińskim Nabrzeżu Starówka.

Jednostka - wyróżniająca się charakterystyczną zieloną barwą kadłuba i żagli - udostępniła mieszkańcom możliwość zwiedzania pokładu przez dwie godziny. Chętnych nie brakowało.



- Robi wrażenie. - Naprawdę jest piękny, osobliwy. - Na pewno wyróżnia się kolorem żagli, u nas szytych. - Spodziewaliśmy się troszkę większego wrażenia, dlatego że na zdjęciach o wiele lepiej wygląda, wciąż jest jednak ok. - Gdy żagle są rozwinięte, to robi wrażenie. - Na mnie większe wrażenie zrobił wewnątrz niż na zewnątrz. - Nie spodziewaliśmy się, że ten statek jest aż tak stary, bo pochodzi z 1906 roku. Na pokładzie czuć historię i ducha dawnych lat... - podkreślają zwiedzający.



Żaglowiec pozostanie w Szczecinie jedynie do poniedziałku.