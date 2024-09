Domy z kart - kolejne dwa bloki w Stargardzie mogą się zawalić

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Dwa kolejne budynki przy ulicy Armii Krajowej 8 na osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie mogą podzielić los zagrożonego katastrofą budowlaną bloku, skąd ponad 2 i pół roku temu wysiedlono 15 rodzin. Takie są wnioski z ekspertyzy budowlanej, zleconej przez Powiatową Inspekcję Nadzoru Budowlanego.

Kompleks deweloperskiego osiedla tworzą trzy budynki wzniesione według tej samej technologii. Tymczasem miasto wyraziło gotowość przejęcia budynku opuszczonego przez mieszkańców. Warunkiem jest utworzenie odrębnej wspólnoty przez lokatorów.



Przemysław Garbaciak ze wspólnoty „Trzy Słońca” zarządzającej budynkami przy Armii Krajowej informuje, że zarówno ekspertyzy, jak i prace zabezpieczające wykonano na koszt mieszkańców.



- To, że w jednym coś się zaczęło dziać, jest tylko sygnałem do tego, że zagrożenie istnieje wszędzie. Zabezpieczaliśmy pozostałe budynki, ponieważ mogło coś się stać z ludźmi w środku - mówi Garbaciak.



Wykwaterowany z własnego mieszkania Mateusz Bareja liczy, że przejęcie budynku przez miasto zakończy gehennę jego rodziny.



- My jako poszkodowani musimy przebrnąć przez całą machinę urzędniczą, aby móc wydzielić ten blok ze wspólnoty. Ja bym bardzo chciał, aby nastąpiło to w przyszłym roku.



W dwóch pozostałych budynkach przy Armii Krajowej podstemplowano ściany w garażu. Prowadzony jest również pomiar widocznych pęknięć na klatce schodowej. W obu mieszka łącznie 60 rodzin.