Kolejne zbiory dokumentów trafiły do szczecińskiego archiwum [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dwa nowe zbiory dokumentów zasiliły dziś Archiwum Państwowe w Szczecinie - kronikarza szczecińskiego Bogusława Borysowicza oraz regionalisty z Polic Jana Matury.

Przez takie indywidualne historie budowana jest opowieść o powojennym Szczecinie -podkreśla dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie Krzysztof Kowalczyk.



- Przez takie można powiedzieć, studia przypadków, przez case'y, przez historię miejscowości, przez życie poszczególnych osób, życie przedsiębiorstw poszczególnych pokazujemy złożoność historii regionu po 1945 roku - mówi Kowalczyk.



Mam dobre doświadczenia współpracy z Archiwum i wiem, że to najlepsze miejsce do zachowania takich pamiątek - mówi Jakub Matura, syn Jana.



- To są profesjonaliści w każdym calu, więc stwierdziłem, że to jest najlepsze miejsce do tego, żeby móc dorobek ojca w wielu dziedzinach właśnie tutaj złożyć z taką nadzieją, że wzmocni ten cały zasób budujący nasze poczucie tożsamości regionalnej, lokalnej i że być może w przyszłości znajdzie jakiegoś zaciekawionego odbiorcę - mówi Matura.



Uroczyste przekazania darów zbiegło się z rozpoczęciem przez szczecińskie Archiwum udziału w Zachodniopomorskich Dniach Dziedzictwa.