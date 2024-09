Pokazać pracę tych, których nie widać [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Muzealnicy nie tylko zbierają artefakty minionych czasów, ale przede wszystkim dbają o ich zachowanie. W realizacji tej misji kluczową rolę odgrywają pracownie konserwatorskie.

Konserwatorzy działają na zapleczu muzeum, ich praca jest tym lepsza, im mniej widoczna. Na nowej wystawie Muzeum Narodowego w Szczecinie jest nieco inaczej. To właśnie praca konserwatorów jest na pierwszym planie - podkreśla Daniel Źródlewski z Muzeum Narodowego.



- To wszystko, co oglądamy na wystawach jest wychuchane, wymuskane, wypolerowane, piękne, wspaniałe. Ale przecież kiedy trafiają bardzo często te obiekty do kolekcji muzealnych, są w stanie, delikatnie mówiąc, znacznie gorszym. Czas robi swoje. Stąd też tytuł tej ekspozycji - zatrzymać czas i ukazać piękno - mówi Źródlewski.



Wystawa "Zatrzymać czas, ukazać piękno - prace konserwatorskie w Muzeum Narodowym w Szczecinie" - prezentowana jest w gmachu przy Wałach Chrobrego.