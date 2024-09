Niewybuch znaleziony w Szczecinie, będzie ewakuacja

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Na kolejny niewybuch z okresu II wojny światowej natrafiono na budowie w okolicach osiedla "Nowa Cukrownia" w Szczecinie.

Tym samym - jak już zapowiedział Urząd Miasta - mieszkańców okolicznych ulic czekać będzie przymusowa ewakuacja. Ta nastąpi jutro w godzinach porannych - tuż przed podjęciem niewybuchu przez saperów. Cała akcja zaplanowana została na godzinę 9.00.



Rozpoczęcie i zakończenie prac saperów zostanie poprzedzone komunikatem głosowym z radiowozów Policji i Straży Miejskiej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, określono budynki do bezwzględnej ewakuacji mieszkańców oraz strefę zakazu przebywania na otwartej przestrzeni. Ewakuacji podlegają mieszkańcy budynków przy ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego nr 4,5,6,7,23,24,25,26,28. Dla ewakuowanych mieszkańców zostanie podstawiony autobus na pętli autobusowej w rejonie skrzyżowania ulic Cukrowej i Husarów. Autobus z ewakuowanymi osobami przemieści się poza strefę zagrożenia. Ewakuacja zostanie zakończona do godz. 9.00.



Zakaz przebywania na otwartej przestrzeni obowiązuje od godz. 9.00 do czasu ustania zagrożenia dotyczy rejonu wyznaczonego ulicami: Południowa od skrzyżowania z Radomską do Ronda Hakena (wyłącznie), Floriana Krygiera od Ronda Hakena (wyłącznie) do Cukrowej, Cukrowa od Floriana Krygiera do Radomskiej, Janiny Smoleńskiej ps. „Jachna” od nr 35 (Remondis Szczecin Sp. z o.o.) do skrzyżowania z ul. Husarów oraz cała ul. Husarów.



Organizacja komunikacji miejskiej:



1.Linia 60 – kursy w kierunku „Cukrowej” będą skrócone do Ronda Uniwersyteckiego. Ominięte będą przystanki „Cukrowa Uniwersytet” (oba kierunki) oraz „Cukrowa”.



2.Linia 61 – kursy w kierunku „SKM Podjuchy” będą skrócone do Ronda Uniwersyteckiego. Ominięte będą przystanki: „Cukrowa Uniwersytet”, „Radomska”, „Południowa”, „Górki Ustowskie”.



3.Linia 61 – kursy w kierunku „SKM Dworzec Główny Owocowa” będą skrócone do Ronda Hakena. Ominięte będą przystanki: „Gorzowska”, „Kwiatkowskiego”, „Cukrowa”, „Cukrowa Uniwersytet”.



4.Linia 241 oraz 243 – kursy w kierunku „Przecławia”/ „Kołbaskowa”/ ”Smolęcina” będą skrócone do Ronda Uniwersyteckiego. Ominięte będą przystanki na odcinku od „Cukrowej Uniwersytet” do „Przecławia”/ ”Kołbaskowa”/ ”Smolęcina”.



Wyznaczony został przystanek przy pętli autobusowej „Cukrowa” (skrzyżowania ulic Cukrowej i Husarów) jako miejsce zbiórki, w którym o godz. 8:15 podstawiony zostanie autobus dla osób ewakuowanych. Jako miejsce wyczekiwania, dla ewakuowanych mieszkańców wyznacza się parking MAKRO przy ul. Południowej w Szczecinie.