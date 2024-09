Pracują zamiast pójść na emeryturę... Sytuacja pielęgniarek w regionie

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Jest ich coraz mniej i niejednokrotnie pracują zamiast pójść na emeryturę. Mowa o pielęgniarkach w polskich szpitalach.

W naszym województwie jest ich niecałe 10 tysięcy, a 3 tysiące zbliża się do wieku emerytalnego.



Pielęgniarka Bogusława Reszło-Szydłowska w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" zwróciła uwagę, że warunki pracy pielęgniarek w Polsce są bardzo trudne.



- To jest przerażające z jaką ignorancją podchodzi kolejna ekipa polityczna do zabezpieczenia naszych sąsiadów, bliskich w opiekę pielęgniarską - podkreśliła Reszło-Szydłowska.



Pielęgniarki to również jeden z najszybciej starzejących się zawodów. Gabriela Hofman, przewodnicząca Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych przywołała statystyki. W Zachodniopomorskim ponad 4 proc. pielęgniarek pracuje po 70. roku życia.



- Pielęgniarki i położne bardzo często zostają w miejscu pracy, bo koleżanki proszą, dlatego że jeżeli odejdą np. trzy, to ilość godzin do wypracowania będzie dużo większa... - przekonywała Hofman.



Według prognoz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych do 2030 roku liczba pracownic zmniejszy się o ponad 26 tysięcy.