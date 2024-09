Tu można kupić i jajka, i... żywą kurę [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

W Barzkowicach ruszyły 36. Targi Rolne "Agro Pomerania".

Na miejscu można kupić niemal wszystko, co związane jest z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.



O wrażenia z pierwszego dnia targów - wystawców i zwiedzających pytała nasza reporterka: - Jesteśmy z Suwalszczyzny z naszego asortymentu - jak zwykle - najlepiej sprzedaje się makowiec, piernik na zakwasie, no i mnóstwo słodkości. - Kupiłam chlebek, słoninę wędzoną i kwiaty do ogródka, a także czosnek do wsadzenia. I wiele innych rzeczy... - Spróbowaliśmy różnych rodzajów boczku, jedliśmy pierogi litewskie i słoninę - mówili uczestnicy targów.



Impreza potrwa 3 dni. Wstęp na targi jest bezpłatny.