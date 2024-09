Szczecin jest przygotowany na walkę z żywiołem? [ZDJĘCIA]

Dramatyczna sytuacja na południu Polski. Deszcz zalewa m.in. Dolny Śląsk. Trwa ewakuacja ludzi z wielu miejscowości.

Czy Szczecin - jako miasto - jest przygotowany na walkę z żywiołem? - o tym dyskutowali goście niedzielnej audycji "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin.Tworzone są raporty. Jako radni od paru lat dbamy o to, żeby miasto zajmowało się tym tematem - mówi Łukasz Tyszler, przewodniczący klubu KO: - W ostatnim czasie doszło do takiej sporej poprawy, jeżeli chodzi o oczyszczanie tych przepustów, kanałów, sprawdzanie możliwości i są plany na to, żeby powstawały kolejne chociażby zbiorniki retencyjne, abyśmy byli w stanie przynajmniej w jakimś wymiarze nad tym zapanować, bo może być tylko gorzej.Tym powinna zająć się Komisja Gospodarki Komunalnej - podkreśla Krzysztof Romianowski, przewodniczący klubu PiS: - Co roku latem dochodzi do zalewania, szczególnie ulicy Derdowskiego i tych ulic w okolicach Pogodna czy Krzekowa. Nam prawdopodobnie taka powódź nie grozi. W Szczecinie, natomiast warto by było, żebyśmy też jako radni, ale przede wszystkim mieszkańcy, mieli taki bezpiecznik i jeżeli coś się wydarzy, to Szczecin jest zabezpieczony.Mam nadzieję, że mieszkańcy Szczecina nie doświadczą takiej tragedii. Od jakiegoś czasu pracujemy nad projektem zwanym "Deszczówka" - informuje Piotr Kęsik z Koalicji Samorządowej: - On w kompleksowych swoich założeniach daje możliwość uniknięcia całkowicie tego typu podtopień, czy też częściowym zalaniom ulic. Drenaże, które były porobione, zostały pozrywane, w związku z tym część miasta została zabetonowana, a co za tym idzie ta woda nie ma gdzie odpływać, gdzie uciekać....