Prawie darmowe żłobki w Stargardzie?

Dopłaty z programu "Aktywny rodzic" zapewnią niemal darmowy pobyt dziecka w stargardzkim żłobku.

Nowy system finansowania oparty na rządowej dotacji miasto zamierza wprowadzić od października. Miesięczne utrzymanie jednego dziecka w żłobku, to w Stargardzie wydatek rzędu 3 tys. zł.



Dotąd miasto pokrywało z budżetu 70 proc. tej kwoty. Wydatki samorządu spadną teraz do 45 proc. Rodzice za pobyt dziecka w żłobku płacili ponad 900 zł.



Katarzyna Grzesiak z Urzędu Miejskiego podkreśla, że teraz mogą zaoszczędzić: - Jeśli będą chcieli skorzystać z nowego dofinansowania dodatkowego, to dodatkowe pieniądze pokryją praktycznie cały koszt utrzymania miejsca dla dzieci w żłobku publicznym.



Zamieszkały w Stargardzie pan Krzysztof przyznaje, że to krok w dobrym kierunku: - Teraz są ciężkie czasy, czasem tylko jeden rodzic pracuje, a drugi musi siedzieć w domu z dzieckiem.



Aleksandra Wiśniewiecka, dyrektor żłobka nie ukrywa, że perspektywa takich oszczędności budzi zainteresowanie: - Na razie czekamy. Będzie finansowana przez ZUS opłata stała, natomiast rodzice będą musieli pokrywać opłatę za wyżywienie.



Nowy system dofinansowania żłobka z udziałem programu "Aktywny rodzic" mają przyjąć radni na wrześniowej sesji. Zaoszczędzone pieniądze miasto przeznaczy na rozbudowę żłobka.