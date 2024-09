Poszukiwania na jeziorze Dąbie będą wznowione

fot. Szczecińskie WOPR/Facebook

Zakończyły się dzisiejsze poszukiwania dwóch osób, które zaginęły na jeziorze Dąbie. Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem, gdy na jeziorze przewróciła się łódź z czterema osobami na pokładzie.

Tylko dwie o własnych siłach dopłynęły do brzegu. Pozostałych dwóch - 17-latka i 49-latka od rana poszukiwały służby - mówi oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie asp. Ewelina Gryszpan.



- Dziś ponownie policjanci ze strażakami z Bornego Sulimowa podjęli czynności poszukiwawcze i pracują nad odnalezieniem pozostałych dwóch osób. Równocześnie z poszukiwaniami na wodzie, funkcjonariusze przeczesywali linię brzegową. Na pokładzie znajdowało się czterech mężczyzn, dwóm z nich o własnych siłach udało się dopłynąć do brzegu, skąd wezwali pomoc - informuje Gryszpan.



Poszukiwania zaginionych mają zostać wznowione we wtorek rano.