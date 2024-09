Stargard pomaga, zbiórka trwa [ZDJĘCIA]

Stargardzianie zaangażowali się w pomoc powodzianom z południa kraju.

W jednej hal magazynowych przy ulicy Broniewskiego powstał sztab, w którym można przekazać rzeczy dla poszkodowanych. Ruch od wczoraj jest ogromny.- Najwięcej wody pitnej, suchych artykułów spożywczych, chemii... Do tego koce, ręczniki i śpiwory. Tu jest jak na Marszałkowskiej: przy sztabie jest cały czas ruch - przyznaje Michał Łozowski, organizator akcji.Jeżeli ktoś nie może wspomóc zbiórki materialnie, może pomóc przy pakowaniu.- Mamy rewelacyjnych ludzi, którzy w pocie czoła pracują od rana; kobiety, mężczyźni, przychodzą też rodzice z dziećmi, ale nie ukrywam, że tych rąk do pracy jest wciąż za mało - dodaje Łozowski.Stargardzki sztab jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10-20.