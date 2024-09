Marina w Świnoujściu podsumowuje sezon

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

To był udany sezon na świnoujskiej marinie. Żeglarze port odwiedzali chętnie w czasie wakacji, teraz jest zdecydowanie spokojniej. Wrześniowa pogoda nie rozpieszcza nawet wilków morskich.

Gości na marinie basenu północnego jest coraz mniej, choć wpływających do portu da się jeszcze złapać.



- Przy tych wiatrach, które w chwili obecnej występowały, to walczyliśmy. - Trochę było tego silniejszego wiatru, ale nie na tyle, żebyśmy sobie nie mieli dać rady - mówią odwiedzający.



Marek Świderski, kierownik mariny, z mijającego sezonu jest zadowolony a nawet mówi o rekordach.



- Możemy powiedzieć, że ten sezon był bardzo udany, bo liczymy tak zwane jachtodni, czyli ilość jachtów przemnożona przez ilość dni, które u nas stacjonowały i jest to ponad 2000 jachtodni. Mieliśmy takie weekendy, gdzie wpływało do nas po 100 jachtów dziennie - mówi Świderski.



Liczba gości na marinie w dużej mierze zależy od prognozy pogody i przede wszystkim pomyślnych wiatrów. Te mają sprzyjać jeszcze pod koniec miesiąca.