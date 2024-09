Transport dla powodzian i zwierząt gospodarskich

Nie tylko szczeciński magistrat, nie tylko kibice Pogoni Szczecin, ale też zachodniopomorscy przewoźnicy ruszyli na pomoc powodzianom z południa kraju.

Podstawiamy samochody i pomagamy - mówi Piotr Krzyżankiewicz, przedstawiciel Zachodniopomorskich Przewoźników Drogowych.- Jeśli ktoś organizuje zbiórkę i ma ładunek całopojazdowy lub choćby pół pojazdu dużego (13,60 długości) potocznie nazywanego TiR-a, to może się kontaktować pod moim numerem telefonu: 603 515 316 - wskazał Krzyżankiewicz.Dary trafią nie tylko do powodzian ale też do dużych czworonogów.- Jeden transport jest organizowany w miejscowości Rydzewo koło Rymania do miejscowości Hajduki Nyskie. Przewozimy ładunek paszy dla zwierząt. Należy pamiętać też o tych dużych zwierzętach gospodarskich, bo nie tylko są koty, psy, ale tam tak naprawdę nie ma niczego. Wszystko zostało zmyte, zabrane z wodą - podkreślił.Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie uruchomiło specjalną linię telefoniczną dla osób, które chciałyby udzielić pomocy poszkodowanym w powodzi.Numer znajdziecie na naszej stronie internetowej.Numer do dyżurnego centrum: 91 424 5687.