Bierze okoń, bierze płoć. Moczenie kija w Świnoujściu

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Dobra wędka, wygodne ubranie i cierpliwość - to wszystko czego trzeba, by wypad na ryby był udany. Nabrzeża w Świnoujściu są pełne amatorów wędkowania.

Wędkarze chwalą dobrą pogodę i ilość złowionych okazów. Sprawdziliśmy, co bierze i co obecnie można łowić.



- Bierze okoń i duża płoć. Każdy może łapać, ale trzeba opłacić kartę, robić to legalnie, nie kłusować. Trzeba łapać ryby, które mają wymiar - napominał jeden z wędkarzy.

- O której godzinie trzeba przyjść, żeby złapać rybkę? - dopytywała reporterka Radia Szczecin.

- Najlepiej przyjść z rana; jak się rozwidnia. I potem do godz. 10-11 - poradził.

- Co później z tych okoni? - to pytanie skierowane do obecnej na nabrzeżu pani z wędką.

- Filetuję i wkładam gotowe do zamrażarki. Wszystko można zrobić! - odparła.



Przepisowy wymiar ochronny okonia i płoci to 15 cm. Obowiązuje zakaz połowu węgorzy i sandaczy.