Jest dofinansowanie na budowę nowej hali w Szczecinku

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Ponad 4 miliony złotych dofinansowania otrzymał dziś powiat szczecinecki na budowę nowej hali widowiskowo-sportowej.

Powstanie przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Szczecinku.



Nowy obiekt, o powierzchni prawie 500 metrów kwadratowych, ma być gotowy do użytku w połowie przyszłego roku. Znajdą się w nim boiska do koszykówki i siatkówki, ale także do uprawiania gimnastyki sportowej i judo.



Przyznana dotacja, na budowę nowej hali, pochodzi ze środków PFRON, będących w dyspozycji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.