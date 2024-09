Studenci i czworonogi zamieszkają pod jednym dachem [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Od semestru letniego osoby studiujące Kynologię na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym, będą mogły trzymać ze sobą w akademiku psy.

Studentka kynologii - Emilia - podkreśla, że czworonogi, bardzo przydają się na zajęciach praktycznych, a do tej pory musieli radzić sobie z ich przechowywaniem na własną rękę.



- Gdzieś po znajomych ze Szczecina przechowywali psy na parę dni i wtedy z powrotem zjeżdżali z nimi do domów rodzinnych. Często na zajęciach potrzebujemy tych naszych psich przyjaciół, musimy gdzieś z nimi mieszkać - mówi studentka kynologii.



Założycielka kierunku profesor Katarzyna Kavetska przypomina, że studenci sami będą odpowiedzialni za swoje zwierzęta. Na razie nowe zasady dotyczą tylko psów i tylko studentów kynologii, ale mam nadzieję, że w przyszłości będziemy otwarci - dodaje profesor Kavetska.



- Bardzo długo staraliśmy się o taką możliwość. To będzie akademik Amicus przy ulicy Chopina, będzie jedno piętro wydzielone specjalnie dla osób z psami. Na razie to jest tylko kierunek kynologia - mówi prof. Kavetska.



Studenci będą musieli zapłacić 30 złotych miesięcznie za trzymanie psa w akademiku.



Szczecińska Kynologia jest pierwszym i na razie jedynym kierunkiem o tym profilu w Polsce. Dlatego cieszy się dużym zainteresowaniem studentów spoza naszego miasta, często również zza granicy.