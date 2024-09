Artyści ponownie otwierają swoje pracownie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Rozpoczęła się IV Edycja Otwartych Pracowni i Warsztatów w Szczecinie.

W tegorocznej bierze udział ponad 80 szczecińskich pracowni m.in. studia tatuażu, atelier fotograficzne, sale prób muzycznych czy też miejsca pracy twórczej.



Willa Lentza zainaugurowała tegoroczne wydarzenie koncertem orkiestry Impression Saxophone Ensemble.



- Czwarta edycja otwartych pracowni, to wydarzenie, którego współorganizatorem jest niemalże 80 podmiotów, instytucji i twórców, łącznie z udziałem prawie 200 osób, które przygotowują różne ekspozycje, warsztaty. Będzie to trwało w tym roku jakiś tydzień - mówi Rafał Bajena, Organizacja Tu Centrum.



- Mamy tutaj możliwość wejścia do pracowni różnych artystów szczecińskich, ale też tych mieszkających poza Szczecinem. Tych wydarzeń jest tak dużo, że mamy aż 11 stron A4... Serdecznie zapraszam na ten bogaty program - dodaje Magda Roman, Inkubator Sektorów Kreatywnych, Stowarzyszenie Media Dizajn.



- Ja bym się raczej zdał na ślepy los i podążał za przypadkowym przewodnikiem po tych wszystkich pracowniach. W każdym przypadku - czego byśmy nie wybrali - będzie ciekawie i inspirująco... - podkreśla Adam Zieliński "Łona".



- Ja staram się przychodzić na wszystkie te wydarzenia, bo naprawdę warto. - Uznałam, że również się pojawimy - zapewniają szczecinianie.



Wydarzenie potrwa do niedzieli 29 września.