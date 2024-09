Wodociągi Zachodniopomorskie gotowe do działań przeciwpowodziowych

Dodatkowo - według zapewnień spółki - woda, która trafia do mieszkań i domów na terenie powiatów gryfińskiego, goleniowskiego i kamieńskiego jest pod stałym nadzorem. źródło: Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie

Plan działań jest przygotowany - zapewnia Łukasz Szeląg, rzecznik Wodociągów Zachodniopomorskich w Goleniowie.

To w kontekście fali powodziowej, która zbliża się do województwa zachodniopomorskiego.



- Na podstawie informacji napływających z południowej części będą podejmowane określone działania. W sytuacjach kryzysowych wodę dostarczą samochody - tłumaczy rzecznik spółki.



Dodatkowo - według zapewnień spółki - woda, która trafia do mieszkań i domów na terenie powiatów gryfińskiego, goleniowskiego i kamieńskiego jest pod stałym nadzorem.