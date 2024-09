Pożegnanie lata z kaszottem od Radia Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]

Ponad tysiąc porcji radiowego kaszotto i turyści z całej Polski - to przepis na smaczny weekend.

Na gości naszego wyjazdowego studia pożegnania wakacji z Radiem Szczecin przy muszli koncertowej w Świnoujściu nadal czeka ciepły poczęstunek.Niektórzy już skosztowali przysmaku spod ręki Roberta Bochenka, inni wciąż czekają.- Bardzo dobra..., rzadko jem kaszę, bo nie przepadam za nią, ale myślę: "spróbuję, co to jest!". Pyszne, polecam. - Dopiero przyszłam i pierwsze co, to rzuciłam się na kaszotto. - Bardzo dobre: papryczka, cukinia, mięsko... - Super, nie wiedzieliśmy, że będzie jeszcze jedzonko, jest super. - Kaszotto, prawdopodobnie pyszny posiłek, a sie okaże dopiero, jak się skosztuje. - Tam jest tak wielka micha, że by się dało poczęstować całe miasto - mówili uczestnicy imprezy.Świnoujskie studio Radia Szczecin gra na żywo do godziny 15. Razem żegnamy sezon letni i zapraszamy na gry, zabawy i pokazy sportowe.