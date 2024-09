Nożownicy zaatakowali mężczyznę w Stargardzie

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Nożownicy zranili mężczyznę na Osiedlu Zachód w Stargardzie. Do ataku doszło prawdopodobnie na tle rabunkowym.

Nieoficjalnie wiadomo, że obaj zatrzymani są znani policji. Mieli zadać ofierze ciosy nożem w plecy. Mężczyzna został też zraniony w głowę.



Napastnicy zostali szybko ujęci przez patrole kryminalnych i drogówki - poinformowała asp. Justyna Siwarska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.



- Na ulicy Szczecińskiej w niedzielę późnym wieczorem doszło do ugodzenia nożem mężczyzny. Sprawcy, dwaj młodzi, dwudziestokilkuletni mężczyźni zostali zatrzymani. Policjanci dokładnie ustalają okoliczności tego zdarzenia - powiedziała.



Śledztwo ma pozwolić na ustalenie, czy był to rozbój, czy też doszło do bójki między mężczyznami. Zaatakowany nożem mężczyzna jest pod opieką lekarzy.