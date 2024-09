Mimo optymistycznych prognoz region szykuje się na falę powodziową [WIDEO, ZDJĘCIA]

Umacnianie wałów, zakaz żeglugi, a już niedługo zamknięcia dróg. Fala powodziowa na Odrze zbliża się do naszego regionu.

Pomimo optymistycznych prognoz, służby i sztab kryzysowy codziennie pracują nad tym, aby zminimalizować skutki ewentualnego zalania.Przygotowujemy się pod wszystkie warianty, łącznie z tymi najgorszymi - mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.- Mamy przygotowane środki dezynfekujące dla studni, szczepionki mamy nawet plany ewakuacji. Uspokajam wszystkich mieszkańców zachodniopomorskiego, na razie prognozy mamy dobre - mówi Rudawski.Mamy już wypracowane modele hydrologiczne i wiemy, jak poziom wody powinien wzrastać do wysokości ujścia Warty do Odry - mówi Michał Durka, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.- Sprawy alarmowe w naszym województwie zaczną być przekraczane w miejscowości Kaleńsko 25 września po południu. Ta fala będzie skutecznie się przesuwała by 27 września w Gozdowicach osiągnąć szczyt na poziomie 80 cm więcej niż stan alarmowy - mówi Durka.Aktualne informacje dotyczące sytuacji hydrologicznej w naszym regionie można sprawdzić na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.