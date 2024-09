Gryfino w oczekiwaniu na falę. Terytorialsi pomagają [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Terytorialsi z 14. Zachodniopomorskiej Brygady WOT działają przy wzmacnianiu wałów przeciwpowodziowych przy Odrze.

Głównym zagrożeniem ma nie być wysokość fali, lecz możliwe podmywanie, więc żołnierze układają worki z piaskiem tak, aby zapobiec przerwaniu wału. - Obecnie ponad 150 WOT-owców jest zaangażowanych w działania - mówi porucznik Przemysław Nadolski z 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. - Pierwszą z lokalizacji jest miasto Gryfino. Tam działa 120 naszych żołnierzy. Poza tym 31 naszych żołnierzy wzmacnia wały przeciwpowodziowe w gminie Boleszkowice.



Mieszkańcy Gryfina do całej sytuacji podchodzą na razie bez strachu, ale z respektem dla żywiołu. - Żywioł to żywioł i nigdy nie wiadomo, co i w którym momencie nabroi. Oby nie. W 1997 roku bałam się, nie było mnie w Gryfinie, nie zalało. Mamy takie tereny, rozlewiska, że ten wysoki poziom gdzieś może się rozlać. Nie boję się i uważam, że nie zaleje. Śpię spokojnie. Pamiętam 1997 rok i wierzę, że w tym roku tak nie będzie - mówią mieszkańcy.



W związku z ewentualnymi zalaniami w środę zamknięte zostaną odcinki kilku dróg w województwie zachodniopomorskim: Kaleńsko - Szumiłowo, ⁠Chlewice - Porzecze i ⁠Gryfino - Mescherin.