Trwają spekulacje nad treścią tak zwanego planu zwycięstwa Ukrainy. Dokument w czwartek ma przedstawić przywódcy Stanów Zjednoczonych Joe Bidenowi - prezydent Wołodymyr Zełenski.

Prawdopodobnie zobaczą go także kandydaci na objęcie władzy w Białym Domu - Kamala Harris i Donald Trump. Zełenski jest w Stanach i weźmie też udział w posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Zdaniem ekspertów od tego, co uda mu się wynegocjować, mogą zależeć dalsze losy wojny.



Według medialnych przecieków i informacji ukraińskich władz w planie zwycięstwa, z którym Wołodymyr Zełenski przybył do Stanów Zjednoczonych, są postulaty gwarancji bezpieczeństwa, włącznie z perspektywą członkostwa w NATO, a także bardziej doraźne kwestie - dostawy uzbrojenia i zezwolenie na strzelanie zachodnimi rakietami w głąb Rosji.



Losy amerykańskiego wsparcia są zależne od wyniku listopadowych wyborów prezydenckich - podkreśla znany ukraiński publicysta Witalij Portnikow. Dodaje, że od tego, jaki będzie wynik rozmów prezydenta Zełenskiego z Amerykanami i innymi przywódcami Zachodu, zależy wektor rozwoju zdarzeń na Ukrainie w najbliższych miesiącach i latach.



Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że przedstawi swój plan zwycięstwa także kandydatce Demokratów Kamali Harris. Zapowiadane spotkanie ukraińskiego prezydenta z kandydatem Republikanów pod znakiem zapytania mogą postawić ostatnie niepochlebne wypowiedzi Donalda Trumpa na temat przywódcy Ukrainy.