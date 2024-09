Ostatni dzwonek dla przyszłych studentów w Szczecinie

To ostatni dzwonek dla chętnych na studiowanie w Szczecinie. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny i Pomorski Uniwersytet Medyczny to dwie z pięciu szczecińskich uczelni publicznych, które prowadzą jeszcze nabór kandydatów.

Rekrutacja ma się zakończyć w środę. To ostatnia szansa, żeby podjąć naukę w tym roku. Wśród dostępnych kierunków są m.in. budownictwo, farmacja, analityka medyczna.



- Nabór trwa do 25 września - mówi Emilia Kujawa, rzeczniczka prasowa ZUT-u. - Do wyboru obecnie mamy ponad 30 kierunków. Nadal studiować u nas można budownictwo, inżynierię chemiczną.



- Został wznowiony drugi nabór na niektóre kierunki studiów. Trwa od 20 do 25 września, do godziny 14 - mówi prof. Barbara Wiszniewska, rzeczniczka prasowa PUM.



W tym roku Uniwersytet Szczeciński przyjął pięć tysięcy kandydatów. W Szczecinie na wszystkich uczelniach publicznych kształci się około 30 tys. studentów.