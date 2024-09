Monika Pyrek Camp w SP nr 35 [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Było dużo dobrej zabawy i sportowych ćwiczeń - w Szczecinie rozpoczęła się kolejna edycja Monika Pyrek Camp, czyli lekkoatletyczne warsztaty dla dzieci z elementami skoku o tyczce.

Akcja organizowana przez byłą znakomita tyczkarkę medalistkę mistrzostw świata i Europy skierowana jest do dzieci ze szkół podstawowych od zerówki do klasy trzeciej. W hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 35 w Szczecinie na najmłodszych czekało dziś wiele atrakcji - w tym m.in. skok o tyczce do basenu z kulkami.



- Było ogólnie fajnie. Najlepszy był skok o tyczce z kulkami i skok przez płotki. - Biegnie się i się wybija. Dobrze skoczyłam, tak mi się wydaje - mówiły dzieci.



- Staramy się pokazać dzieciom różne sporty, bo wychodzę z założenia, że muszą spróbować wielu, żeby znaleźć ten, który im się najbardziej spodoba, który będzie wciągał w środowisko sportowe - przyznała sama Monika Pyrek.



W czwartek Monika Pyrek Camp z naszą tyczkarką zawita do Karlina, a w piątek - do Kołobrzegu. Na początku października sportowa zabawa ze skokiem o tyczce czeka dzieci w Jastrzębiu-Zdroju i Wrocławiu.