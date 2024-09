Klienci szczecińskiego Szpargałka chętnie wspierają powodzian [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zysk ze sprzedaży uwielbianych przez szczecinian przedmiotów trafi do powodzian. Jedyna taka galeria w kraju, szczeciński "Szpargałek", angażuje się w pomoc poszkodowanym z południa Polski.

W Ekoporcie przy skrzyżowaniu ulic Arkońskiej i Harcerzy znajdziemy perełki, których nie kupimy w żadnym sklepie - od starych rowerów, przez zabytkowe porcelany, po szkło z PRL-u.Teraz można je zdobyć, wspomagając jednocześnie osoby, które ucierpiały w powodzi.- Naprawdę bardzo dużo fajnych rzeczy. - Dla kota legowisko, dziecko wybrało sobie miśka. -Taką rzeźbę wyhaczyłam. - Ostatnio kupiłem rower, bardzo starą lampkę. Jak jechałem to wszyscy się do mnie uśmiechali. - Zostawimy trochę pieniędzy, jeszcze nie jesteśmy podliczone, ale szczytny cel, dla powodzian, więc tym bardziej warto - mówią klienci.Galeria Szpargałek przy ulicy Arkońskiej 39 czynna jest do godziny 17.