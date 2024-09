Seniorzy uczyli się tworzenia animacji na szkle [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Szklane płytki, pędzle, farby, aparat fotograficzny oraz komputer - to wszystko niezbędne jest, aby stworzyć animację na szkle.

Warsztaty z takiej formy twórczości rozpoczęły festiwal Senior Movie w Szczecinie. Technika ta wymaga od twórcy precyzji i cierpliwości - podkreśla malarz Paweł Kleszczewski.



- Do tego trzeba mieć trochę wyrobioną rękę w malarstwie. Nie jest to taka technika, w której można bardzo dużo zrobić na komputerze, trzeba po prostu rzetelnie namalować i jest to technika bardzo trudna, bo trudno kontrolować wodę - mówi Kleszczewski.



To trochę jak powrót do przeszłości - podkreśla jedna z uczestniczek warsztatów.



- To mnie interesuje, bo to jest bardzo ciekawe. Wracanie do czasów Bolka i Lolka, mi się tak wydaje. To jest rzecz i twórcza, i pomysłowa, i wyobraźnię rozwija - mówi uczestniczka.



Senior Movie to wydarzenie, które obserwować można na żywo na kanale Stowarzyszenia Kamera.