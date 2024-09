Spacerek na Uniwerek. Nadchodzi rozpoczęcie roku akademickiego [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Już po raz trzeci żacy wraz z profesorami przejdą ulicami Szczecina. Chodzi o akcję "Spacerek na uniwerek", którą szczecińskie uczelnie wyższe rozpoczną rok akademicki 2024/25.

Spacer wystartuje wraz z rokiem akademickim, czyli we wtorek, 1 października o w samo południe, sprzed Urzędu Miasta Szczecin w stronę Wałów Chrobrego.



- Będą uczestniczyć studenci, władze uczelni, władze miasta... Będzie barwnie i kolorowo; mamy nadzieję, że będzie nas widać i słychać i będziemy się bardzo dobrze bawić - wierzy dr inż. Agnieszka Deja, prorektor do spraw studenckich Politechniki Morskiej w Szczecinie.



Przemarsz zajmie około 1,5 godziny, nie będziemy blokować miasta w godzinach szczytu. Ulice, którymi będziemy maszerować będą zamykane i otwierane sukcesywnie, zgodnie z przemarszem studentów - zapowiada Daniel Wacinkiewicz, pełnomocnik prezydenta miasta ds. współpracy z uczelniami wyższymi.



- Po przejściu kolumny naszym zadaniem jest jak najszybciej przywrócić normalne funkcjonowanie ruchu na tym odcinku. Chodzi o to, żeby było to jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców - zaznaczył.



We wspólnym spacerze wezmą udział studenci i pracownicy ośmiu szczecińskich uczelni wyższych.