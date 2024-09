Bilety na "Politę" wyprzedane, trzeba polować na zwroty

Bilety wyprzedane - to hasło, które możemy przeczytać na stronie Teatru Polskiego w Szczecinie w przypadku spektaklu Polita - nad którym Radio Szczecin ma patronat medialny.

Do końca października zagranych zostanie kilkanaście spektakli, w ich przypadku polować trzeba na ewentualne zwroty.Dzisiaj gościem "Rozmowy pod Krawatem" była Sylwia Różycka, odtwórczyni głównej roli. Nie zabrakło tematu współpracy z wymagającym reżyserem spektaklu, Januszem Józefowiczem.- Po prostu ten człowiek nie uznaje zdania "Tego się nie da". Kwestia temperamentu, on jest mocno ekstrawertyczny, ale ja bardziej pamiętam jego pomysły, jego geniusz, jego gotowość do pracy, jego danie mi poczucia bezpieczeństwa w zagraniu trudnej roli - mówi Różycka.Poza grą na deskach teatru Sylwia Różycka działa w Fundacji START, która ma pomagać tak zwanej trudnej młodzieży.- Przy okazji posiadania różnych narzędzi, chociażby pracy z emocjami na bazie sztuki, mogę docierać do ich najgłębszych rejonów emocjonalnych i zachęcać ich do pracy nad sobą, do autorefleksji, do wzmacniania poczucia wartości. Jest taniec, jest śpiew, są zajęcia aktorskie, z makijażu scenicznego, z fotografii - dodaje Różycka.Gościem poniedziałkowej Rozmowy pod Krawatem będzie minister nauki Dariusz Wieczorek.