Kulminacja już na Pomorzu Zachodnim

Żołnierze, strażacy i policjanci sprawdzają szczelność wałów przeciwpowodziowych. W kilku miejscach umacniają je i podwyższają.

Pomocne okazują się niemieckie poldery.- Strona niemiecka otworzyła śluzy na swoje poldery. To jest bardzo dobra informacja dla Gmin Chojna i Widuchowa. Liczymy, że dzięki temu ta fala się bardzo wypłaszczy - wierzy Paweł Wróbel, wójt gminy Widuchowa.Według prognoz szczyt fali kulminacyjnej w Widuchowej spodziewany jest w nocy. Gmina jest przygotowana.- Sypaliśmy z mieszkańcami worki w miejscowościach Ognica, Widuchowa i Marwice. To jest przepiękna forma solidaryzowania się i nawet w małych społecznościach - jak Marwice - przyszło ponad 40 osób które w 40 minut "wyrobiło" 1000 worków - powiedział.Poziom wody w Odrze na wysokości Widuchowej przekracza 560 cm - to 70 cm poniżej stanu alarmowego.