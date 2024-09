Uczniowie z nauczycielami stworzyli przyszkolny ekoogród [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Donice z kwiatami do samodzielnej uprawy, altany, krzewy ozdobne i hotele dla owadów. To najbardziej efektowne części całorocznego ekoogrodu, który otwarto przy Szkole Podstawowej nr 10 w Stargardzie.

W projektowanie ogrodu zaangażowali się zarówno uczniowie, jak i nauczyciele stargardzkiej „Dziesiątki”. W uprawie roślin pomoże uruchomiona wcześniej przyszkolna stacja meteo.



Dyrektor szkoły Wioletta Niewiadomska podkreśla, że nowy ogród połączył naukę z wypoczynkiem.



- Przede wszystkim chcieliśmy wpuścić więcej zieleni do szkoły i stworzyć przyjazne miejsce nie tylko dla uczniów. Ogród ekologiczny i plac zabaw dostępny jest dla naszych mieszkańców. Ma swój urok. Wiosną będzie rewelacyjną ozdobą terenu szkoły, ale również naszego miasta - mówi Niewiadomska.



W jego urządzanie zaangażowały się dziewczyny z klasy VII "A".



- Żeby to dobrze wyglądało. - Rzuciliśmy kilka inspiracji co do kompozycji, do gier plenerowych. Przyroda jest piękna, wyciszająca, sprzyjająca nam - mówią uczennice.



Są również plany dalszej rozbudowy ogrodu o nowe alejki roślin ozdobnych.



Projekt o wartości ponad 160 tys. zł niemal w całości został dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.