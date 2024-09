Ścigają się, by posprzątać las [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Trwa kolejna odsłona Trashmageddonu - biegu terenowego połączonego ze zbieraniem śmieci.

Akcja organizowana jest przez Stowarzyszenia Wywrotka ze Szczecina. W tej edycji uczestnicy uprzątną tereny wokół ruin po dawnej fabryce benzyny w Policach.



- Na własne oczy przyszliśmy zobaczyć tych super bohaterów bez peleryny. Kolega namówił, a przy okazji zawsze miło pozbierać trochę śmieci, żeby było czyściej koło Szczecina. Można zrobić coś dla Polic, okolic. To coś, co człowiek może dać od siebie dla lokalnej społeczności i przyrody - mówili uczestnicy.



Bieg zakończył się o 15 wspólnym ogniskiem i ważeniem zebranych śmieci. Jak mówi zastępca burmistrza Polic Grzegorz Ufniarz, gmina planuje w przyszłości zagospodarować ten teren.



- To są oczywiście plany bardzo odległe, natomiast są one realne. Wiemy, gdzie można zdobyć środki, które by wspomogły takie inwestycje. Chcielibyśmy, żeby to miejsce było kolejnym na mapie ciekawostek w zachodniopomorskim i u nas w gminie Police - mówi Ufniarz.



Aktualnie w tym miejscu znajduje się muzeum. Organizowane są tam też bezpłatne wycieczki z przewodnikiem.