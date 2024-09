Koncert dobroczynny "Dzieci Dzieciom" w SCK [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Koncerty chóralne, występy solowe, pokazy taneczne i teatralne - ponad 200 młodych artystów wystąpiło na scenie, aby zebrać fundusze dla Centrum Opieki nad Dzieckiem i wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 w Szczecinie.

Zebrane przez nich środki mają zostać przeznaczone na zatrudnienie etatowego nauczyciela muzyki.



- To nasze trzecie wydarzenie, takie na większą skalę, wymagające więcej organizacji - przyznał Kamil Woronowicz, prezes Fundacji Rozwoju Inteligencji Artystycznej.



- To cały dzień występów dzieciaczków. Teraz w gra Szkoła Muzyki Modesto, zaraz mamy zespół pieśni i tańca, ale w międzyczasie mamy aukcje dla dorosłych, mamy obrazy, mamy wyroby lokalnych artystów, różne linoryty, obrazy, płyty. Nawet są ubrania, również książki, wydania lokalne..., serdecznie zapraszamy do licytacji - dodała Sandra Chudańska współorganizatorka koncertu.



- Nie może też zabraknąć nas, jako Honorowego Ambasadora Miasta Szczecin, reprezentacyjnego zespołu Pomorza Zachodniego, więc z miłą chęcią przyjedliśmy to zaproszenie. No i dwie grupy taneczne: dziecięca i młodzieżowa zaprezentują swoje umiejętności na scenie - mówił Krzysztof Kamiński, dyrektor muzyczny Zespołu Pieśni i Tańca Szczecinianie.



- To jest ogromna radość momencie, kiedy tyle jest prób, tyle ćwiczeń,

tyle czasu spędzają na trenowaniu swojej pasji, żeby to gdzieś pokazać, żeby komuś sprzedać swoją wiedzę przy okazji pomagając. - Córka po prostu uwielbia śpiewać, nie ma tremy, na luzie podchodzi do tego - podsumowali rodzice artystów występujących na scenie.



Wydarzenie w Szczecińskim Centrum Kultury było trzecią edycją koncertu.