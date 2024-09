Strażak apeluje: montujcie czujniki

Wzrasta ryzyko pojawienia się przypadków zatruć tlenkiem węgla, czyli czadem.

Warto zaopatrzyć się w czujniki.- To cichy zabójca, który pojawia się zarówno zimą, jak i latem: nie można go poczuć, ani zauważyć, ale zabija szybko, bo dochodzi do tragedii, do których nie powinno dojść. Zwykły czujnik węgla może szybciej zawiadomić nas i dać nam sygnał do czynienia z tym groźnym zabójcą! - komentuje rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, młodszy brygadier Tomasz Kubiak.Kubiak dodaje, że z roku na rok liczba interwencji związanych z emisją czadu jest podobna.- Nie ma dnia, żeby nie było takiego zgłoszenia w okresie zimowym. Przez cały czas prosimy o montowanie czujników - dodał.W przypadku, gdy czujnik czadu w mieszkaniu zareaguje - należy natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy 112.