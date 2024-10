Spacerek na Uniwerek, czyli inauguracja roku akademickiego 2024/25 [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Prawie tysiąc studentów przemaszerowało ulicami Szczecina inaugurując tym samym nowy rok akademicki.

Wszystko w ramach corocznej cyklicznej akcji pod nazwą "Spacerek na Uniwerek".



- Co cztery lata jedna z uczelni publicznych będzie organizatorem "Spacerku na Uniwerek". W tym roku jest to Politechnika Morska w Szczecinie, za rok będzie to ZUT. Akademia Sztuki - jako piąta publiczna uczelnia - co roku zapewnia nam poprowadzenie części artystycznej na scenie - zapowiedziała dyr. Działu Promocji Politechniki Morskiej, Anna Zengota.



Studenci, to ważna społeczność naszego miasta - mówi prezydent Szczecina, Piotr Krzystek. Dodaje, że dzięki nim rośnie potencjał nie tylko miasta, ale także i całego regionu.



- Każdy student buduje indywidualną ścieżkę kariery. Wiedza, kompetencje i umiejętności, które posiądzie podczas studiów - przydadzą się w życiu. Dziś Polska potrzebuje dobrze wykształconych, młodych ludzi, którzy będą w różnych przestrzeniach gospodarki realizowali swoje pasje i aspiracje budując potencjał miasta i regionu - podkreślił prezydent.



Jesteśmy gotowi na rozpoczęcie wykładów, choć nie samą nauką człowiek żyją - mówią studenci uczestniczący w marszu.



- Życzymy samych sukcesów na nowej drodze. Zmierzamy w stronę miasteczka studenckiego... - Nie wiem, co się dzieje, ale jest fajnie. Wszystko przed nami. - Pierwszy rok, jesteśmy na lekarskim. - Myślę, że jeżeli nauka będzie systematyczna, to nie będzie problemu - mówili.



W wydarzeniu brało udział około 800 studentów ze szczecińskich uczelni.