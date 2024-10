Inwestorzy szukają zielonej energii, pracowników i wsparcia finansowego

Materiały organizatora

Biznes w czasie transformacji energetycznej ma sporo wyzwań - mówi Łukasz Szeląg, członek Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie. Właśnie zmianom w energetyce będzie poświęcone IX Gryfickie Forum Społeczno-Gospodarcze, które rozpoczyna się w środę.

Transformacja to szansa dla mniejszych ośrodków - tłumaczy Szeląg.



- To szansa na pozyskiwanie inwestorów przez miasto oddalone od dużych centrów, takich jak Szczecin czy Poznań. Dzisiaj inwestorzy po pierwsze szukają zielonej energii, po drugie, pytają na dostępność pracowników, a po trzecie, o wsparcie w finansowaniu tych inwestycji - mówi członek Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie.



Do nowej - energetycznej - rzeczywistości muszą dostosować się zarówno przedsiębiorcy, jak i samorządy - dodaje Łukasz Szeląg.



- Przedsiębiorcy potrzebują dzisiaj wsparcia w zakresie transformacji energetycznej i dostosowania się do nowych wymogów stawianych przed nimi. Tak samo potrzebują dostosowania się samorządu z ofertami inwestycyjnymi dla biznesu, bo biznes dzisiaj przede wszystkim szuka terenów, gdzie jest dostępna zielona energia - mówi Szeląg.



Forum potrwa do czwartku i odbędzie się w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu przy ulicy Piłsudskiego w Gryficach. Na miejscu można być w środę od godziny 10.30.



Patronem medialnym Forum jest Radio Szczecin.