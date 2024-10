"Wcześnie wykryty rak piersi jest wyleczalny prawie w 100 procentach" [ZDJĘCIA]

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] HUBERT SZRAM CHIRURG Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

Rocznie dowiaduje się o nim 20 tysięcy Polek. To statystka dotycząca raka piersi, a jak wynika z danych Narodowego Funduszu Zdrowia liczba zachorowań wzrasta.

NFZ podaje także, że coraz mniej Polek korzysta z profilaktyki. Ta, jak i samobadanie - jak zaznacza chirurg onkolog z Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii Norbert Szram - jest kluczem w leczeniu.



- Okresowe samobadanie piersi w domu, czyli raz w miesiącu, najlepiej w tej samej fazie cyklu, żeby powtarzać, nauczyć się swoich piersi i mieć pewne poczucie, co może być nowe, niepokojące, a co jest tym, co już było zawsze. I druga rzecz to są okresowe badania obrazowe, czyli mammografia i USG piersi - mówi Szram.



Wcześnie wykryty rak piersi jest wyleczalny prawie w 100 procentach - dodaje Szram i przypomina, że o profilaktyce powinny pamiętać również młode kobiety - już od 20 roku życia.



- Kwestia tego samobadania piersi i okresowego chodzenia na USG piersi, na przykład, raz w roku. Mammografia u młodych kobiet nie zawsze jest tym badaniem, na którym powinniśmy się skupić z uwagi na budowę piersi. I wtedy to badanie USG z badaniem dokładniejszym - tłumaczy Szram.



Bezpłatne badania okresowe wykonywane raz na dwa lata. Skorzystać z nich mogą kobiety w wieku 45-75 lat w ramach programu wczesnego wykrywania raka piersi.