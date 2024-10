Utrudnienia w alei Kwiatowej - przygotowania do Oktoberfestu

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Przed nami - już w ten weekend - Oktoberfest w Szczecinie - ale już dziś kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia.

Te wystąpią w rejonie pl. Żołnierza Polskiego w związku z przygotowaniami do imprezy. Od godziny 20 do 5 rano wyłączony zostanie lewy pas ruchu w strone Trasy Zamkowej. To na potrzeby rozładunku.



Utrudnień w tych samych godzinach należy spodziewać się także jutro. Wyłączone na weekend będą także parkingi przy Sądzie Rejonowym i przy placu Żołnierza Polskiego na odcinku od ulicy Mariackiej do Farnej.



Demontaż konstrukcji w tym rejonie ma odbyć się planowo w poniedziałek od północy do 5 rano.