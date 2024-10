Dzieci z zalanych terenów odwiedziły Szczecin. "Mówiły o tym, co zostawiły" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Potrzebują przede wszystkim stabilizacji, odpoczynku i czasu dla siebie. Dzieci z Wlenia przyjechały do naszego województwa z zalanych terenów Dolnego Śląska.

Podczas zielonej szkoły rozmawiały z terapeutą Piotrem Bakanem. - Mówiły o tym, co zostawiły. Zostawiły najbliższych, domy, szkoły, zwierzęta, wszystko, co posiadały. Są to dzieci w tej chwili w ogromnym poczuciu niepewności związanym z tym, że nie wiedzą, do czego wrócą - mówi Bakan.



- W piątek dzieci przyjechały do Szczecina na wycieczkę po Morskim Centrum Nauki - mówi Agnieszka Cieślicka, zastępca dyrektora regionalnego ośrodka opieki społecznej. - Dzieci są do środy w Domu Wczasów Dziecięcych w Połycznie-Zdroju. Tam są zaopiekowane włącznie z nauką i działaniami, wszystkim atrakcjami zapewniającymi pobyt, ale też spędzenie wolnego czasu w chwili wytchnienia.



Pobyt dzieci w Połczynie-Zdroju sfinansował Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.