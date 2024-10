Szczeciński Oktoberfest rozpoczęty, "Bawimy się całkiem przyjemnie" [WIEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Rozpoczął się Oktoberfest w Szczecinie, a to oznacza, że aleja Kwiatowa wypełniła się wystawcami z całej Polski.

Festiwal piwny to nie tylko napoje, ale też ciepłe jedzenie i muzyka na żywo. Byliśmy na miejscu i zapytaliśmy mieszkańców Szczecina



- Bawimy się jak na razie całkiem przyjemnie, pogoda dopisuje. - Zawsze trochę ludzi się tutaj zbierze, żeby się spotkać, zawsze to jakieś miejsce do wyjścia, impreza na mieście. - Ludzie muszą się spotykać, spędzać czas ze sobą, poznawać się. - Takie imprezy są bardzo potrzebne, bo na co dzień jesteśmy tylko w pracy, w domu i nie wychodzimy nigdzie. Zobaczymy jak pozwoli stan, jak dzisiaj się to rozkręci. Myślę, że nie będzie problemu, żeby przyjść na drugi dzień - mówią odwiedzający festiwal.



Oktoberfest potrwa do niedzieli.