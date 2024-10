Zadania z NASA w Morskim Centrum Nauki [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Przez dzień i noc rozwiązują zadania od NASA, a chodzi o Hackaton organizowany w szczecińskim Morskim Centrum Nauki.

Uczniowie liceów, techników i studenci pracując w grupach będą przez całą noc będą rozwiązywać zadania od amerykańskiej agencji kosmicznej. Zaczęli o 11 i skończą jutro o tej samej porze.



- Przygotowania to były głównie po to, żeby tutaj wytrzymać te 24 godziny. - Na pewno rzeczy, jedzenie, śpiwory. - Na co dzień studiujemy informatykę. Zamysł jest taki, że robimy aplikację dla uczniów liceum, czy też czy też szkoły podstawowej, która w łatwy sposób będzie pokazywała układ gwiazd w kosmosie - mówią uczestnicy.



- Mamy takie tematy jak egzoplanety, eksploracja kosmosu, ale możemy znaleźć też zagadnienia związane z rolnictwem, zrównoważonym rozwojem czy z ochroną środowiska. Także temat jest bardzo, bardzo szeroki. Wyzwania, które się podejmuje bazują na danych, które też NASA dostarcza. Tak że wszystko jest realne, prawdziwe i rozwiązujemy realne, prawdziwe problemy - mówi Anna Gałza ze stowarzyszenia Iskry Nauki.



Zwycięzcy będą mogli zmierzyć się w ogólnoświatowym finale konkursu.