Dominikanie zapraszają na rozpoczęcie roku duszpasterstwa akademickiego

Duszpasterstwo Akademickie Brama u dominikanów zaprasza na rozpoczęcie roku akademickiego dziś podczas mszy św. o 19.

O ofercie dla studentów mówi o. Tomasz Mika.



- We wtorek mamy spotkanie i tam poznajemy Biblię bez schematu. Zadajemy odważne pytania, rozmawiamy o trudnych fragmentach. W czwartek też bez schematu szukamy odpowiedzi na pytania, które stawia nam współczesność - tłumaczy o. Mika.



Duszpasterstwo u dominikanów, to nie tylko wiedza, dodaje ojciec Tomasz Mika



- To na pewno bezpośrednie relacje między sobą i bezpośrednie relacje z Jezusem. Odwaga myślenia, radość z bycia razem i radość z życia chrześcijańskiego - dodaje o. Mika.



Parafia św. Dominika w Szczecinie i duszpasterstwo akademickie znajdują się przy placu Ofiar Katynia 1.